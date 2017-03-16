انطلقت في العاصمة الكازاخية الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا في اطار الجلسات التخصصية لمفاوضات آستانة حول سوريا.

وجرت المشاورات بين رؤساء وفود الدول الثلاث وهم المندوب الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري الكساندر لافرنتيف ومساعد الخارجية الايرانية في الشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري ومساعد الخارجية التركي سدات اونال.

وتم البحث حول حصيلة محتوى المباحثات لهذه الجولة من المفاوضات وبرنامج الاجتماع العام، أمس، وموعد وبرنامج اجتماع آستانة القادم وكذلك عقد جلسات تخصصية بين الدول الثلاث خلال الفترة بين اجتماعي آستانة.

وأكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف أهمية تقريب مواقف روسيا وإيران لصالح التسوية السياسية في سوريا.

وقال كوساتشوف خلال دائرة تلفزيونية بين موسكو وطهران حول التسوية السورية، أمس الأربعاء: إن مشاركة إيران في جهود التسوية في سوريا مهمة لتحقيق الهدنة الشاملة وكذلك إطلاق العملية السياسية.

وأكد السيناتور الروسي أن الحوار البرلماني، بما في ذلك من خلال الدائرة التلفزيونية، سيسمح بتجاوز الخلافات الموجودة وتقريب مواقف البلدين لصالح التسوية السياسية في سوريا.

يذكر أن الحوار التلفزيوني بين موسكو وطهران يجري تحت عنوان (مستقبل سوريا السلمي: نظرة من موسكو وطهران)، بمشاركة قسطنطين كوساتشيوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، ونائبه الأول فلاديمير جاباروف، ومن الجانب الإيراني، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي، علاء الدين بروجردي، وعضو اللجنة، مرتاضه صفري نطنزي.

كما اجرى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري، محادثات مع رئيس وفد الامم المتحدة في مفاوضات آستانة 3 (ميلوس شتروغر)، وبحث معه الازمة الانسانية التي يعاني منها اهالي الفوعة وكفريا وباقي المناطق في سوريا وسبل ايصال المساعدات الانسانية الى هذه المناطق.

واشار جابري انصاري في هذا الاجتماع الى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمهمة الامم المتحدة للمساعدة على تسوية الازمة السورية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالجوانب الانسانية والسياسية والامنية لهذه الازمة.

من جانبه اعرب شتروغر عن شكره لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مؤتمر آستانة للمساعدة على حل الازمة السورية، مؤكدا استعداد الامم المتحدة للمساهمة في انجاح مفاوضات آستانة.

من جانب آخر التقى بشار الجعفري ممثل سوريا الدائم في الامم المتحدة ورئيس وفد الحكومة السورية في الجولة الثالثة لمفاوضات آستانة مساء الثلاثاء مع رئيس الوفد الايراني حسين جابري انصاري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية.

وبحث جابري انصاري والجعفري في هذا الاجتماع آخر التطورات في مفاوضات آستانة 3، وتنفيذ التوافقات التي تمت في الاجتماعات السابقة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لمراسل الأناضول: إن وفد المعارضة سيشارك في الاجتماعات المنعقدة حاليا في آستانة بوفد عسكري تقني.

وجددت المعارضة رفضها بحث ملف الدستور في آستانة، واعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس، بحث الملف محاولة لإجهاض العملية السياسية.

وكانت المعارضة قد أعلنت أمس على لسان عضو الهيئة العليا السورية للمفاوضات محمد علوش مقاطعتها محادثات آستانة في جولتها الثالثة (التي يفترض أن تمتد ليومي 14 و15 مارس)، بسبب المواقف الروسية وانتهاكات النظام المستمرة، بحسب قوله.

وكان أسامة أبوزيد وهو متحدث باسم المعارضة، قال في وقت سابق الاثنين: إنهم اتخذوا القرار النهائي وهو عدم الذهاب إلى (آستانة 3) نتيجة تقاعس روسيا عن إنهاء الانتهاكات الواسعة النطاق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة تركية وروسية في ديسمبر 2016.

