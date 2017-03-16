  • الخميس ١٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189921 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 14:20 الاقسام: منوعات  
ركاب الخطوط البريطانية.. جائعون

ركاب الخطوط البريطانية.. جائعون

صب مسافرون بريطانيون جام غضبهم على الخطوط الجوية الخاصة ببلادهم، بعد أن نفد الطعام الموجود على متن إحدى رحلاتها، وأمطروا إدارة الشركة بالشكاوى.

وحسبما أوردت صحيفة (لندن إيفنغن ستاندرد)، الثلاثاء، فإن الطعام نفد بعد تقديم وجبات لنحو نصف ركاب طائرة أقلعت من مطار جاتويك إلى جزر الكناري.

وطال الانتقاد أيضا فشل الشركة في تخزين ما يكفي من ورق الحمام في الطائرة.

وقالت إحدى المسافرات إن طاقم الطائرة لم يقدم لنا سوى القليل من المكسرات والبسكويت، مشيرة إلى أن ابنتها بكت كثيرا من شدة الجوع.

وحدث الأمر ذاته تقريبا مع رحلة متجهة من لندن إلى مدينة نمساوية الأسبوع الماضي، إذ لم يتبق سوى 3 وجبات لـ110 ركاب.

ولا يبدو أن هذين الحادثين جاءا مصادفة، إذ قالت مسافرة بريطانية في تغريدة لها على تويتر، إن هذا الأمر يتكرر عادة في الرحلات الليلية.

 

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec