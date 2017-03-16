صب مسافرون بريطانيون جام غضبهم على الخطوط الجوية الخاصة ببلادهم، بعد أن نفد الطعام الموجود على متن إحدى رحلاتها، وأمطروا إدارة الشركة بالشكاوى.

وحسبما أوردت صحيفة (لندن إيفنغن ستاندرد)، الثلاثاء، فإن الطعام نفد بعد تقديم وجبات لنحو نصف ركاب طائرة أقلعت من مطار جاتويك إلى جزر الكناري.

وطال الانتقاد أيضا فشل الشركة في تخزين ما يكفي من ورق الحمام في الطائرة.

وقالت إحدى المسافرات إن طاقم الطائرة لم يقدم لنا سوى القليل من المكسرات والبسكويت، مشيرة إلى أن ابنتها بكت كثيرا من شدة الجوع.

وحدث الأمر ذاته تقريبا مع رحلة متجهة من لندن إلى مدينة نمساوية الأسبوع الماضي، إذ لم يتبق سوى 3 وجبات لـ110 ركاب.

ولا يبدو أن هذين الحادثين جاءا مصادفة، إذ قالت مسافرة بريطانية في تغريدة لها على تويتر، إن هذا الأمر يتكرر عادة في الرحلات الليلية.