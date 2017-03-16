أعلن كبير مسؤولي النيابة في ولاية ساحلية مكسيكية العثور على أكثر من 250 على مشارف مدينة فيراكروز، الثلاثاء، بحسب أسوشيتدبرس.

وقال النائب العام للولاية خورخي وينكلر إن المقابر السرية تحتوي على ما يبدو جثث ضحايا عصابات المخدرات الذين قتلوا قبل أعوام.

وفي مقابلة بثت على شبكة (تلفيزا) التلفزيونية، لم يحدد وينكلر موعد اكتشاف الجماجم ولا من اكتشفها تحديدا.

غير أن منظمات مناصرة لحقوق الضحايا مثل (كولكتيفو سوليسيتو) كانت تنقب وكانت تضغط على السلطات للتنقيب في مثل هذه المواقع للكشف عن أشخاص مفقودين.

وقال وينكلر إن عمليات التنقيب كشفت عن شخص ثالث مفقود من بين عدد كبير من الجماجم التي تم العثور عليها، وربما ما زال كثيرون مدفونين هناك.