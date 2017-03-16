تثير المشاركة الأساسية للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد على حساب الإسباني ألفارو موراتا، غضب بعض مشجعي النادي الملكي، ولكن يبدو أن المدير الفني للمرينجي زين الدين زيدان يعلم جيدا ماذا يفعل.

وأظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن موراتا يكون أكثر تأثيرا عندما يشارك كبديل، حيث يحتاج لاعب يوفنتوس السابق إلى متوسط 45 دقيقة، للتسجيل بعد نزوله كبديل.

ودللت الصحيفة على صحة الإحصائية، بالتذكير بأهداف موراتا الحاسمة في شباك سبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا وفياريال في الليجا.

وحينما يشارك موراتا كأساسي يحتاج إلى 184 دقيقة لهز الشباك، حيث سجل ستة أهداف في 14 مشاركة أساسية ليقدم أحد أفضل مواسمه بإحراز 13 هدفا هذا الموسم مع المرينجي رغم عدم المشاركة الأساسية بشكل كبير، بينما سجل 15 هدفا في أفضل مواسمه مع يوفنتوس.

ذكر أن موراتا عبر في أكثر من مناسبة عن انزعاجه من الجلوس على مقاعد البدلاء، ما قد يدفعه للرحيل عن سانتياجو برنابيو بنهاية الموسم.

وتريد إدارة ريال مدريد تدعيم هجوم الفريق الملكي في الموسم المقبل بضم الجابوني بيير ايمريك أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند.