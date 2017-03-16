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رقم الخبر: 189916 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: رياضة  
ليبرون جيمس يقود كليفلاند كافاليرز للفوز على ديترويت

ليبرون جيمس يقود كليفلاند كافاليرز للفوز على ديترويت

واصل ليبرون جيمس ثلاثياته من الأرقام المزدوجة، ليقود كليفلاند كافاليرز، لفوز سهل (128-96) على ديترويت بيستونز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الثلاثاء.

وأنهى جيمس اللقاء مسجلاً 16 نقطة، كما استحوذ على 11 كرة مرتدة، ومرر 12 كرة حاسمة، في 28 دقيقة.

وحقق جيمس 4 ثلاثيات من الأرقام المزدوجة، هذا الشهر، بينها 3 في مبارياته الأربع الأخيرة.

وسجل توبياس هاريس، 17 نقطة مع بيستونز، بينما اكتفى ريجي جاكسون بإحراز 6 نقاط، بعدما سجَّل على الأقل 19 نقطة، في 4 من آخر 5 مباريات.

واحتفل ستيفن كوري، بعيد ميلاده الـ29 بتسجيل 12 من 29 نقطة له في اللقاء، خلال الربع الأخير، ليقود جولدن ستيت وريورز، لتخطي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (106-104).

وفاز نيويورك نيكس 87-81 على انديانا بيسرز بفضل 22 نقطة من كارميلو أنطوني الذي استحوذ أيضا على 13 كرة مرتدة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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