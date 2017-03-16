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رقم الخبر: 189914 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: ثقافة وفن  
احتفال عالمي بـ«النوروز» بمشاركة ممثلي 12 دولة في طهران

احتفال عالمي بـ«النوروز» بمشاركة ممثلي 12 دولة في طهران

قال مساعد موسسة التراث الثقافي في ايران محمد حسين طالبيان ان حفل النوروز العالمي سيعقد بمشاركة النائب الاول لرئيس الجمهورية والسفراء المعتمدين في طهران وممثلي 12دولة سيقام في قصر كلستان بطهران وذلك يوم 26آذار/مارس الحالي.

واشار طالبيان يوم الثلاثاء في هذا الخصوص الى البرامج والفعاليات الثقافية المختلفة التي ستجري خلال هذا الحفل مضيفا انه سيقام معرض للصور ومعرض آخر للتراث العالمي والصناعات اليدوية المسجلة لدى اليونسكو وموائد النوروز لدى المكونات المختلفة في البلاد.

وصرح ان النوروز هو رسالة الوفاق الاجتماعي والسلام والوحدة بين الدول واننا يجب ان نستفيد من طاقات هذا التراث المعنوي الكبير.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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