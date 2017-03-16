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رقم الخبر: 189913 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 14:14 الاقسام: منوعات  
أخيراً قيادة السيارة صارت حلالاً للسعوديات!

أخيراً قيادة السيارة صارت حلالاً للسعوديات!

توقع الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أن يُسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في شوارع المملكة اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير في اجتماع للمجلس العربي للطفولة والتنمية، وهو منظمة عربية غير حكومية تُعنى بشأن الطفل العربي ومقرها القاهرة.

ويشغل عبد العزيز منصب رئيس مجلس إدارة المجلس.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن قرب صدور قانون جديد يسمح للنساء السعوديات بالقيادة من دون تحديد موعد محدد لذلك.

وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات.

وتطالب ناشطات سعوديات منذ فترة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وبعضهن كن يتحدين الحظر بقيادة السيارة في شوارعها.

وعلى الرغم من عدم وجود قانون محدد يمنع قيادة المرأة للسيارة، أوقفت الشرطة من تحدين هذا الحظر.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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