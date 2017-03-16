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رقم الخبر: 189912 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: رياضة  
نيمار يعتذر لثلاثي باريس سان جيرمان

نيمار يعتذر لثلاثي باريس سان جيرمان

حاول النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق برشلونة الإسباني احتواء أزمة بينه وبين 3 من زملائه بالمنتخب البرازيلي.

وقالت صحيفة "سبورتي" البرازيلية، إن نيمار حرص على الاتصال هاتفيًا بثلاثي باريس سان جيرمان تياجو سيلفا، ولوكاس مورا وماركينيوس، للاعتذار لهم عما بدر منه خلال المباراة الأخيرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ولفتت الصحيفة إلى أن نيمار اعتذر لماركينيوس عن التدخل العنيف ضده في المباراة، وتصرفاته عقب اللقاء، كما حرص على مواساة زملائه بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 6/1، والخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبررت الصحيفة اعتذار نيمار لثلاثي باريس سان جيرمان، بداعي حرصه على لم شمل المنتخب البرازيلي قبل مباراتيه أمام أوروجواي وباراجواي يومي 23 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان نيمار أثار استفزاز زملائه بمنتخب السامبا أيضًا بالسخرية من الخسارة الثقيلة للفريق الفرنسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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