وقعت حادثة غريبة في الجمهورية الروسية، توفا، في سيبيريا الجنوبية، عندما مشت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مسافة 8 كم لطلب الإسعاف لجدتها المريضة.

وبالرغم من وقوع الحادثة في شهر فبراير/شباط، إلا أن السلطات أكدت الأمر هذا الأسبوع، حيث كانت الفتاة التي عُرفت باسم «ساغلانا»، تعيش مع جدتها فاقدة البصر في قرية نائية.

واستيقظت «ساغلانا» ذات صباح لترى جدتها بلا حراك، وانطلقت مسرعة إلى البلدة المجاورة التي تقع على بعد 8 كم طلبا للمساعدة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

واضطرت الطفلة للسير عبر الغابة السيبيرية الثلجية في الصباح الباكر للوصول إلى مبتغاها، وتشتهر هذه الغابات بوجود الدببة والذئاب المتوحشة، ولحسن الحظ، وصلت إلى وجهتها في غضون ساعات قليلة.

وذكر بيان صادر عن الشرطة، أن المسعفين قاموا بفحص الطفلة عند وصولها، وقالوا إنها كانت تعاني من انخفاض حاد في الحرارة.

وللأسف الشديد، لم يتمكن الأطباء من مساعدة الجدة البالغة من العمر 60 عاما، حيث كانت قد توفيت بسبب تعرضها لنوبة قلبية.

وأشاد المتابعون بشجاعة الطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تساءل آخرون كيف سمحت الجدة للطفلة بالذهاب عبر الغابة، ولماذا لا يوجد هاتف نقال لدى الأسرة.

وفي هذه الأثناء، رفع الفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية، قضية ضد والدة الطفلة، موجهين لها تهمة الإهمال وتعريض حياة طفلتها للخطر.