  • الخميس ١٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189910 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: ثقافة وفن  
«الدوام الليلي» في « Sguardi Altrove» الايطالي

«الدوام الليلي» في « Sguardi Altrove» الايطالي

يشارك الفيلم السينمائي الايراني «الدوام الليلي» (شيفت شب) للمخرجة نكي كريمي في مهرجان «Sguardi Altrove» الدولي لأفلام النساء المقام حاليا بإيطاليا.

ويعرض الفيلم في قسم «السينما الدولية» للمهرجان الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة والعشرين في الـ12 من مارس الجاري وتستمر حتى الـ19 منه في مدينة ميلانو.

«الدوام الليلي» من تأليف واخراج وانتاج وبطولة النجمة الايرانية نكي كريمي، وهو ذو مضمون اجتماعي وتدور قصته حول امرأة اسمها «ناهيد» تبحث عن زوجها في شوارع طهران الى ان تكتشف اسراراً في حياتهما.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8567 sec