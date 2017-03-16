ويعرض الفيلم في قسم «السينما الدولية» للمهرجان الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة والعشرين في الـ12 من مارس الجاري وتستمر حتى الـ19 منه في مدينة ميلانو.

«الدوام الليلي» من تأليف واخراج وانتاج وبطولة النجمة الايرانية نكي كريمي، وهو ذو مضمون اجتماعي وتدور قصته حول امرأة اسمها «ناهيد» تبحث عن زوجها في شوارع طهران الى ان تكتشف اسراراً في حياتهما.