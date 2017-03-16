كان الطفل من المشردين في الشارع الذين يعتاشون على الصدقات التي يطلبونها من أصحاب السيارات. وفي احدى المرات اقترب من سيارة لطلب المال وعندما رأى ما في داخلها انفجر في البكاء.

حيث رأى سيدة في الثلاثين من عمرها لا تستطيع أن تتنفس الا بمساعدة العديد من الانابيب وقوارير الاوكسجين لاصابتها بمرض في الرئة.

هذا الموقف جعل الطفل يبكي لانه رغم تشرده وحاجته، وجد أنه افضل حالا من هذه السيدة، وقام باعطائها كل ما يملك من المال لمساعدتها.