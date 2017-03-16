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رقم الخبر: 189908 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: ثقافة وفن  
الموت يغيّب النجم الايراني المخضرم خسرو شجاع زاده

الموت يغيّب النجم الايراني المخضرم خسرو شجاع زاده

غيب الموت النجم المخضرم خسرو شجاع زاده احد ابطال مسلسل «سلطة الاب» عن عمر ناهز 71 عاماً.

أعلنت ذلك ابنة الفقيد آشا شجاع زادة، مضيفة بأن والدها فارق الحياة اثر اصابته بجلطة في الدماغ.

وقالت ابنة الفقيد: سيوارى جثمان والدها الثرى صبيحة اليوم الخميس 15من آذار / مارس المقبل في مقبرة جنة زهراء بجنوب العاصمة طهران.

الراحل شجاع زادة من مواليد عام 1945 في ميناء تركمن شمالي ايران.

تخرج الفنان بفرع التمثيل من كلية الفنون الدرامية، بدأ بالتمثيل السينمائي عام 1969 من خلال فيلم «البقرة» للمخرج داريوش مهرجوئي.

ويحمل في جعبته التمثيلية في السينما العديد من الافلام منها: «سر الخنجر» و«خفيف الدم» و«نعم كان هكذا» و«في ذلك الجانب من النار» و«الحفرة» و«غريب في الضباب».

الى ذلك ادى الفقيد ادواراً في مسلسلات تلفزيونية منها: «ثانوية خضراء» و«سلطة الاب» و«ثماني جنان».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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