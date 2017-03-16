أقيم حفل زفاف بالمناطيد لستة عشر عريساً وعروسة فوق الحقول الخضراء في منطقة (تنغ تشونغ) جنوب غربي الصين.. وأظهرت لقطات من حفل الزفاف تطاير البالونات في الهواء فوق حقول واسعة من نبات الكانولا.

وفي طريقة رومانسية أراد الأزواج أن تشهد الأرض والسماء اللحظة الأكثر أهمية في حياتهم.. لحظة العمر.

ومن الأعلى يبدو المشهد لحفل الزفاف وكأن المناطيد تتعانق مع الحقول الخضراء الواسعة التي شكلتها نبات اللفت الصفراء المعروفة باسم الكانولا.

وانتظر الأزواج قدوم فصل الربيع ليحتفلوا مع تفتح الأزهار فوق الحقول المدرجة في جنوب غربي الصين.. لتشكل الزهور الصفراء والنباتات الخضراء لوحات بالغة الجمال بين سلسلة جبال الكارستية المذهلة في الصين.

وعلى امتداد المنظر امتد محيط الزهور الذي بلغت مساحته مئات الهكتارات والتي قام المهندسين المتخصصين بتصميمها بطريقة تجذب النظر إليها مما جعل ذلك المكان محط جذب للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

صعوداً وهبوطاً على هيئة منحدارت أخذ المشهد شكلاً مختلفاً حيث تزرع الحقول فى حلقات دائرية ومنحنية الشكل تشبه مصاطب الأرز.

ومع اقتراب موسم الحصاد تتحول هذه الحقول إلى بحر ذهبي، وبالاضافة إلى مظهرها الجذاب يستخلص من بذور اللفت هذه زيت للطعام، وانتشرت زراعتها حتى باتت تزرع في أماكن مختلفة من جميع أنحاء الصين.