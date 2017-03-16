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رقم الخبر: 189905 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: اجتماعيات  
الأبناء يطيلون أعمار آبائهم

الأبناء يطيلون أعمار آبائهم

كشفت دراسة سويدية حديثة، أن إنجاب الأطفال يطيل عمر الفرد بحوالى سنتين، وذلك بعد دراسة بيانات نحو 1.5 مليون شخص.

وأوضحت الدراسة أن إنجاب الأطفال يطيل عمر الفرد على المدى الطويل، كونهم يساندون آباءهم عندما يتقدم بهم العمر.

كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين لديهم أبناء، يهتمون بصحتهم بشكل أكبر من أولئك الذين لم ينجبوا أطفالا، حرصا منهم على الاهتمام بعائلاتهم. وبالنسبة للأمهات، فإن إنجاب الأطفال يطيل أعمارهن بمعدل 18 شهرا.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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