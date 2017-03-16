تأهل الفيلم الوثائقي الإيراني «أحلام الفجر» للمخرج مهرداد أسكويي للمشاركة في مهرجان كوبنهاغن الدولي للافلام الوثائقية (CHP:DOX) كما تم توجيه دعوة للحكمين الايرانيين للمشاركة في هذا الحدث.

وسيعرض فيلم «أحلام الفجر» الايراني في قسم «الفنانين والمؤلفين» لهذا الحدث الفني.

وقسم « Artists & Auteurs» (الفنانين والمؤلفين) لمهرجان كوبنهاغن يخص الفنانين والمخرجين المخضرمين في السينما العالمية حيث يستضيف هذا العام مخرجين معروفين من أمثال «كريستين جانسن» و«ريوند باردون» و«اولریش سيدل» و«بول هامبرت» الى جانب المخرج مهرداد اسكويي.

هذا ويشارك المخرجان مهرداد اسكويي ومحمد رضا فرزاد في قسمي «Nordic:Dox Award» و«Next: wave Award» بصفتهما حكمين وعضو لجنة التحكيم .

يذكر أن فيلم «أحلام الفجر» للمخرج مهرداد اسكوئي يروي قصة مصير فتيات شابات يمضين فترة انتظار صعبة في الأيام الأخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.

يشار الى ان فعاليات مهرجان «كوبنهاجن» الدولي ستنطلق اعتبارا من 14 مارس الجاري وتستمر حتى الـ26 منه.