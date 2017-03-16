يبحث الكثير من الأشخاص الذين فقدوا بصرهم على أي وسيلة لاسترجاعه، والآن، نجح فريق من العلماء الأمريكيين في اكتشاف علاج جديد للعمى من عيون السمك نظرا لقدرتها على تجديد عيونها في 28 يوما فقط.

أوضح العلماء من جامعة فاندربيلت الأمريكية أنه يمكن عكس الضمور البقعى المرتبط بالعمر، الذي يعتبر السبب الرئيسي لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم، ويحدث عندما تدمر شبكية العين.

وأشار العلماء في دراسة على الأسماك إلى أن خفض مستويات مادة كيميائية في الدماغ يساعد على إنماء المنطقة المتضررة من العين، وهذه العملية يمكن أن تحدث حتى قبل أن يحدث الضرر، ومنع البشر من النظارات والعمليات.

وتابع الباحثون أن شبكية الأسماك تحتوي على خلايا جذعية تدعى «مولر الدبقية» والتى تلعب دورا رئيسيا في التجديد، وتبدأ في التكاثر وتتحول إلى بدائل للخلايا الشبكية التالفة، وهى موجودة أيضا في شبكية عين البشر والثدييات الأخرى، ولكن لا تتجدد.

وأضاف مؤلف الدراسة البروفسور «جيمس باتون»، أنه من الممكن تحفيز شبكية العين البشرية لإصلاح أنفسها من خلال تثبيط الناقل العصبي «GABA» في المخ.