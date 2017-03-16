إيران تنتج مشروبا من الألبان يقوي العظام ويمنع هشاشتها تمکن العلماء في جامعة شریف الصناعیة من إنتاج أول مشروب غازي من الألبان حیث یساعد علی تقویة العظام ومنع هشاشتها.وهذا المشروب الذي ینتج منذ عقد في أوروبا وهو المشروب المفضل عند السویدیین وتم إنتاج هذا المشروب بفضل جهود الباحثین في الجامعة للمرة الأولی في إيران وفي أحد أکبر الشرکات المنتجة للألبان.