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رقم الخبر: 189901 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران تنتج مشروبا من الألبان يقوي العظام ويمنع هشاشتها

إيران تنتج مشروبا من الألبان يقوي العظام ويمنع هشاشتها

تمکن العلماء في جامعة شریف الصناعیة من إنتاج أول مشروب غازي من الألبان حیث یساعد علی تقویة العظام ومنع هشاشتها.وهذا المشروب الذي ینتج منذ عقد في أوروبا وهو المشروب المفضل عند السویدیین وتم إنتاج هذا المشروب بفضل جهود الباحثین في الجامعة للمرة الأولی في إيران وفي أحد أکبر الشرکات المنتجة للألبان.

وهذه المشروبات الغازیة لها نکهة مماثلة للمشروبات الغازیة الطبیعیة ولکن بدلا من الصبغة والنکهة الصناعیة تستخدم فیها منکهات الألبان ومن هذا المنطلق تکون أضراره أقل من المشروبات الغازیة العادیة.

وتحتوي هذه المشروبات الغازیة علی کمیات من الكالسيوم والبروتين والمعادن .وتستخدم فیه حمض اللاكتيك في الزبادي بدلا من الأحماض الضارة واللاکتوز بدلا من السکر ویساعد علی تعزیز العظام بدلا من هشاشتها.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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