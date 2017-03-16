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رقم الخبر: 189899 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: ثقافة وفن  
إنطلاق مهرجان «غذاء وموسيقى القوميات الايرانية» في عسلوية

إنطلاق مهرجان «غذاء وموسيقى القوميات الايرانية» في عسلوية

إنطلق  في يوم غد 13 مارس /آذار مهرجان «غذاء وموسيقى القوميات الايرانية» في منطقة «بارس» الاقتصادية للطاقة بمنطقة عسلوية الدولية في بوشهر (جنوب ايران).

وقال مسؤول العلاقات العامة بمنطقة بارس، ايوب نبوي خلال المراسم، ان المهرجان يقام بمشاركة فرق فنية ايرانية من 7 محافظات ايرانية على ان يعرض فيه 100 صنف من انواع الاغذية المحلية.

واشار الى البرامج المختلفة للمهرجان وقال إن الهدف منها التعريف بالثقافات والطقوس والتقاليد الايرانية.

وفيما وصف عسلوية بانها منطقة صناعية تحتضن قوميات ايرانية مختلفة اكد على ضرورة اقامة المزيد من مثل هذه المهرجانات.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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