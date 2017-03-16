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رقم الخبر: 189896 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: ثقافة وفن  
بلغاريا تؤكد علی رفع مستوی العلاقات الثقافية مع ايران

بلغاريا تؤكد علی رفع مستوی العلاقات الثقافية مع ايران

دعت مديرة الشؤون الثقافية بوزارة الخارجية البلغارية لودميلا ديميتروفا الی إعداد جدول زمني للتعاون الثقافي المشترك مع الملحقية الثقافية لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في صوفيا.

ولدی استقبالها الملحق الثقافي في السفارة الايرانية، محمد علي كياني، الثلاثاء، بمناسبة الذكری السنوية الـ120 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية وكذلك الذكری السنوية الـ70 للعلاقات الثقافية بين البلدين ايران وبلغاريا، أكدت ديميتروفا، ضرورة رفع مستوى العلاقات الثقافية بين بلادها والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشارت ديميتروفا خلال اللقاء، الی الذكری السنوية الـ12 للعلاقات الدبلوماسية بين بلغاريا وايران، وكذلك بدء تولي بلادها رئاسة الاتحاد الاوروبي في 2017، داعية الی إعداد جدول زمني للتعاون المشترك خلال العام الجاري مع الملحقية الثقافية الايرانية في صوفيا.

ونوهت المسؤولة البلغارية الی انه خلال تولي بلادها رئاسة الاتحاد الاوروبي، سيكون السفير البلغاري في طهران ممثلا للاتحاد الاوروبي في ايران، داعية الی تعزيز التنسيق واتخاذ المزيد من الترتيبات بين الجانبين الايراني والبلغاري في البرامج الثقافية من اجل التعريف اكثر فأكثر بحضارة وثقافة البلدين.

من جانبه، أشار الملحق الثقافي الايراني في صوفيا، الی وجود العديد من أوجه التشابه والرغبات المشتركة بين البلدين، معتبرا نشاطات الملحقية الثقافية الايرانية في بلغارستان بأنها من اكثر النشاطات تاثيرا خلال فترة أداء مهامه.

وثمّن محمد علي كياني التعاون الودي والعميق الذي يبديه المسؤولون البلغار في المجالات الثقافية والفنية والعلمية، وأكد علی عقد اسبوعي الثقافة الايراني والبلغاري في كلا البلدين.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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