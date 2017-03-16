أكد مدیر مؤسسة سعدي خلال لقائه مع المستشارین الثقافیین وعلی أعتاب مباشرة مهام عملهم في الخارج أكد بأن اللغة جزء لا یتجزا من الدبلوماسیة العامة وعلی هذا الاساس یعمل الامریكیون علی توریط الافغان مثلما ورطوا باكستان والهند عبر تغییر لغتهم الام الی الانجلیزیة.

وقال مدیر مؤسسة سعدي، غلام علي حداد عادل لدی اجتماعه بالمستشارین الثقافیین الایرانیین وهم علی أعتاب السفر الی اماكن أعمالهم في الخارج قال بأن هدف هذه المؤسسة هو تطویر الجهود بين سائر المؤسسات الثقافیة في البلاد وتعیین مرجع خاص لعرض اللغة الفارسية للأجانب مشیراً الی التعاون الوثیق الموجود بین مؤسسة سعدي ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة في هذا المجال وشدد على ضرورة بذل الجهود للتعرف علی ثقافة الدولة المضیفة والتواصل بهذا الشأن لكي یصار الی اتخاذ خطوات وبرامج أفضل لتعلیم اللغة الفارسیة في الخارج وعلی أحسن وجه.

كما شدد حداد عادل علی ان یمثل المستشارون الثقافیون في الخارج كسفراء للثقافة الایرانیة من خلال التعریف بالثقافة الایرانیة الاصیلة هناك وأكد بأن اللغة هي جزء لا یتجزأ من الدبلوماسیة العامة وكلما توسعت دائرة اللغة الفارسیة كلما تحسنت العلاقات مع سائر دول العالم.

وفي هذه الجلسة شرح سید محمد رضا دربندي مكانة اللغة الفارسیة في العالم وأكد علی أهمیة توسيع تعلیم اللغة الفارسیة من أجل بسط هذه اللغة في مختلف دول العالم منوهاً بأهمیة تعرف شعوب العالم علی هذه اللغة وكذلك عبر اقامة امسیات شعریة في مختلف المناسبات.

كما تحدث مساعد مؤسسة سعدي للشؤون التعلیمیة والبحثیة، الدكتور رضا مراد صحرائي في هذه الجلسة وقال بأن صياغة معايير تعليم اللغة الفارسية واجراء فحص لتحديد مستوى الطلاب واجتياز اختبارات مثل التوفل وIlsan مهم جداً في تعليم اللغة الفارسية إلى غیر الناطقین بها.

وأشار الی الكتب الصادرة في هذا المجال مثل «الدراسات الايرانية»، «متعة القراءة»، «تطبیقات الكلمة»، «مينا»، «مبادئ الفارسية»، «كلستان سعدي الناطق»، «طرق بسيطة لتعليم اللغة الفارسية»، «تعلیم الأدب» وقال بأن معظم هذه الكتب تم طبعها أو في طریقها للطباعة.