كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية ايران في المجموعة الثالثة مع البرتغال وكوستاريكا وزامبيا خاص / الوفاق: سحبت صباح اليوم الاربعاء قرعة كأس العالم للشباب بكرة القدم في كوريا الجنوبية وبحضور مدربين وممثلين الفرق 24 المتأهلة الى النهائيات.