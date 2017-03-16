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رقم الخبر: 189892 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 13:59 الاقسام: رياضة  
ايران في المجموعة الثالثة مع البرتغال وكوستاريكا وزامبيا
كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية

ايران في المجموعة الثالثة مع البرتغال وكوستاريكا وزامبيا

خاص / الوفاق: سحبت صباح اليوم الاربعاء قرعة كأس العالم للشباب بكرة القدم في كوريا الجنوبية وبحضور مدربين وممثلين الفرق 24 المتأهلة الى النهائيات.

وقد قسمت الفرق سلفاً الى اربع مجاميع رئيسية قبل سحب القرعة والتي تقسم الفرق الى ست مجاميع تضم كل مجموعة اربع فرق.

والمجاميع الرئيسية كانت بالشكل التالي:

  1. كوريا الجنوبية – البرتغال – فرنسا – المانيا – اوروغواي – امريكا
  2. المكسيك – الارجنتين – نيوزلندا – السنغال – اليابان – كوستاريكا
  3. زامبيا – الهندوراس – انجلترا – السعودية – ايطاليا – فنزويلا
  4. غانا – الاكوادور – افريقيا الجنوبية – ايران – فانواتو – فيتنام

وبعد سحب القرعة نتجت عن المجموعات الست التالية:

المجموعة الاولى: كوريا الجنوبية – الارجنتين – انجلترا – غانا

المجموعة الثانية: المكسيك – المانيا – فنزويلا – فانواتو

المجموعة الثالثة: البرتغال – كوستاريكا – زامبيا – ايران

المجموعة الرابعة: اوروغواي – اليابان – افريقيا – ايطاليا

المجموعة الخامسة: فرنسا – الهندوراس – فيتنام – نيوزيلندا

المجموعة السادسة: السعودية – امريكا – الاكوادور – السنغال

 

 
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مصدر الخبر: خاص - الوفاق
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