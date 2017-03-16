  • الخميس ١٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189891 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 13:58 الاقسام: رياضة  
عام الضيافة الايرانية لمختلف انواع الرياضة العالمية
العام الايراني 1395 ..

عام الضيافة الايرانية لمختلف انواع الرياضة العالمية

خاص / الوفاق: تعتبر السنة الايرانية الحالية 1395 والتي تقترب من نهايتها سنة الضيافة الايرانية في مختلف انواع الرياضة على النطاق العالمي.

فقد استضافت ايران هذا العام اكبر تجمع نسائي رياضي عالمي في تاريخ الجمهورية الاسلامية، حيث جرت في طهران بطولة العالم بالشطرنج للسيدات، وشاركت فيها العشرات من بطلات العالم باللعبة.

واستضافت ايران ايضاً بطولة العالم بالمصارعة الحرة في طهران والتي خطفت كأس البطولة ايضاً، وتستضيف اعتباراً من اليوم الخميس بطولة العالم بالمصارعة الرومانية، والتي يشارك فيها اقوى فرق العالم باللعبة أمثال روسيا وتركيا ...

البطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والتي جرت في جزيرة كيش، بالاضافة الى استضافة ايران لمجموعتها في الدوري العالمي للكرة الطائرة للرجال في طهران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: خاص - الوفاق
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec