خاص / الوفاق: تعتبر السنة الايرانية الحالية 1395 والتي تقترب من نهايتها سنة الضيافة الايرانية في مختلف انواع الرياضة على النطاق العالمي.

فقد استضافت ايران هذا العام اكبر تجمع نسائي رياضي عالمي في تاريخ الجمهورية الاسلامية، حيث جرت في طهران بطولة العالم بالشطرنج للسيدات، وشاركت فيها العشرات من بطلات العالم باللعبة.

واستضافت ايران ايضاً بطولة العالم بالمصارعة الحرة في طهران والتي خطفت كأس البطولة ايضاً، وتستضيف اعتباراً من اليوم الخميس بطولة العالم بالمصارعة الرومانية، والتي يشارك فيها اقوى فرق العالم باللعبة أمثال روسيا وتركيا ...

البطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والتي جرت في جزيرة كيش، بالاضافة الى استضافة ايران لمجموعتها في الدوري العالمي للكرة الطائرة للرجال في طهران.