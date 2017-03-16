حقق اللاعب التونسي مالك الجزيري، تأهلاً تاريخيًا للدور ثمن النهائي من بطولة انديان ويلز (بطولة الأساتذة 1000 نقطة) وذلك بعد ان فاز بمجموعتين لواحد (2 - 1) على اللاعب الأمريكي تايلور فريتز المصنف 136 عالميا والذي كان قد أحدث مفاجأة كبرى في الدور الثاني بإزاحته اللاعب المصنف السابع عالميًا الكرواتي سيليتش.

مالك الجزيري دخل المباراة بإصرار على تخطي عقبة الأمريكي تايلور مثلما أكد في تصريح خاص قبل خوض المواجهة وبالفعل تمكن البطل التونسي من افتكاك المجموعة الأولى بنتيجة 6 - 4 قبل ان يعود فريتز ويعدل النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية 6 – 3، وفي المجموعة الثالثة والأخيرة اخذ الجزيري الفارق منذ البداية 2 - 1 و 4 - 2 قبل ان يفوز بها في النهاية بنتيجة 6 – 3، وبالمباراة بمجموعتين مقابل واحدة بعد ساعة و40 دقيقة من اللعب.

كما تأهل الصربي ديوكوفيتش الى الدور الرابع بفوزه على الارجنتيني ديل بوترو، كما خرجت الالمانية كيربر أمام الروسية ايلينا فسنينا بعد خسارتها أمامها بمجموعتين ( 6 – 3، 6 – 3).