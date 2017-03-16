  • الخميس ١٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189889 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 13:50 الاقسام: رياضة  
منتخب سوريا يتوجه لماليزيا استعدادًا لمواجهتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية

منتخب سوريا يتوجه لماليزيا استعدادًا لمواجهتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية

توجهت بعثة المنتخب السوري لكرة القدم الثلاثاء للعاصمة الماليزية كوالالمبور استعداداً لمواجهتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية في 23 و28 من شهر مارس/ آذار الجاري، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وضمت البعثة الجهاز الفني والإداري واللاعبين المحليين أبرزهم إبراهيم عالمة ونصوح نكدلي وأسامة أومري فيما سيتوجه لاعبو المنتخب ضمن فريقي الجيش والوحدة مباشرة من الدوحة وبيروت لماليزيا فيما سيلتحق اللاعبين المحترفين في الأردن والسعودية والعراق خلال الأيام المقبلة على أن تكتمل صفوف المنتخب غداً الجمعة.

بدوره أبدى مدرب المنتخب أيمن الحكيم تفاؤله بالتصفيات وقال في تصريحات صحفية: "مجموعتنا التي اخترناها هي الأفضل بين مجموعة اللاعبين، والمنتخب اكتسب الخبرة المطلوبة من خلال مبارياته السابقة  في التصفيات ومن خلال المباريات التي خاضها اللاعبون مع أنديتهم في الدوريات العربية أو المسابقات الآسيوية".

وتابع الحكيم: "من الطبيعي أن يكون اللاعبون مكتملي الجاهزية الفنية والبدنية حسب متابعتنا لهم مع أنديتهم التي يلعبون لها، وسنحاول في الفترة القليلة التي تسبق المباريات تأمين الانسجام المطلوب ووضع التشكيلة المناسبة للمباراتين".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4244 sec