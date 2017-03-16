توجهت بعثة المنتخب السوري لكرة القدم الثلاثاء للعاصمة الماليزية كوالالمبور استعداداً لمواجهتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية في 23 و28 من شهر مارس/ آذار الجاري، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وضمت البعثة الجهاز الفني والإداري واللاعبين المحليين أبرزهم إبراهيم عالمة ونصوح نكدلي وأسامة أومري فيما سيتوجه لاعبو المنتخب ضمن فريقي الجيش والوحدة مباشرة من الدوحة وبيروت لماليزيا فيما سيلتحق اللاعبين المحترفين في الأردن والسعودية والعراق خلال الأيام المقبلة على أن تكتمل صفوف المنتخب غداً الجمعة.

بدوره أبدى مدرب المنتخب أيمن الحكيم تفاؤله بالتصفيات وقال في تصريحات صحفية: "مجموعتنا التي اخترناها هي الأفضل بين مجموعة اللاعبين، والمنتخب اكتسب الخبرة المطلوبة من خلال مبارياته السابقة في التصفيات ومن خلال المباريات التي خاضها اللاعبون مع أنديتهم في الدوريات العربية أو المسابقات الآسيوية".

وتابع الحكيم: "من الطبيعي أن يكون اللاعبون مكتملي الجاهزية الفنية والبدنية حسب متابعتنا لهم مع أنديتهم التي يلعبون لها، وسنحاول في الفترة القليلة التي تسبق المباريات تأمين الانسجام المطلوب ووضع التشكيلة المناسبة للمباراتين".