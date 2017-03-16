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|رقم الخبر: 189888
|تاريخ النشر: آذار 15, 2017
|الوقت: 13:49
|الاقسام: رياضة
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بتروشيمي يهزم نفط آبادان في بطولة اندية غرب آسيا بكرة السلة
فاز نادي "بتروشيمي بندر امام" الايراني على جاره ""بالايش نفط آبادان" 76- 67 في المباراة التي اقيمت الثلاثاء في العاصمة الاردنية عمان في اطار منافسات النسخة 17 ببطولة اندية غرب آسيا لكرة السلة.
وانهى "بالايش نفت آبادان" (تكرير نفط آبادان) الشوطين الاول والثاني لصالحه بنتيجة
17-16 و16-11، فيما فاز "بتروشيمي بندر امام" (بتروكيمياويات ميناء الامام) بالشوطين الثالث والرابع لصالحه بنتيجة 24-16 و25-18 ليحسم نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة
76-67.
وبهذا الفوز صعد نادي "بتروشيمي بندر امام" الى الدور الثاني للبطولة بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته بعد الرياضي اللبناني، وحل نفط ابادان في المركز الثالث فيما جاء سرية رام الله في المركز الاخير بالمجموعة الاولى.
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