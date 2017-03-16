بتروشيمي يهزم نفط آبادان في بطولة اندية غرب آسيا بكرة السلة فاز نادي "بتروشيمي بندر امام" الايراني على جاره ""بالايش نفط آبادان" 76- 67 في المباراة التي اقيمت الثلاثاء في العاصمة الاردنية عمان في اطار منافسات النسخة 17 ببطولة اندية غرب آسيا لكرة السلة.