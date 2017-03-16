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رقم الخبر: 189887 تاريخ النشر: آذار 15, 2017 الوقت: 13:49 الاقسام: رياضة  
استقلال خوزستان يحافظ على صدارته للمجموعة بتعادله امام لخويا القطري
برسبوليس يخسر أمام الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف

استقلال خوزستان يحافظ على صدارته للمجموعة بتعادله امام لخويا القطري

تعادل نادي استقلال خوزستان الايراني مع ضيفه نادي لخويا القطري 1-1 في المباراة التي اقيمت عصر الثلاثاء لصالح الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ملعب الغدير بمدينة اهواز وحضرها قرابة 30 الف متفرج وادارها الحكم الصيني ما نينغ.

بادر اصحاب الارض بالتسجيل عبر "حسن بيت سعيد" من ركلة جزاء في الدقيقة 7، الا ان الفريق الضيف سرعان ما سجل هدف التعادل بعد ثلاث دقائق بواسطة "اسماعيل محمد" لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف واحد، وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة رغم الهجمات المتبادلة للفريقين.

وبهذه النتيجة ورغم تعادله بقي نادي استقلال خوزستان متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط يليه لخويا القطري برصيد 5 نقاط، ثم الفتح السعودي بأربع نقاط بعد فوزه على الجزيرة بثلاثة اهداف لواحد، وفي المركز الاخير الجزيرة الاماراتي بدون نقاط من ثلاث خسارات.

من جهة أخرى انتزع الريان القطري صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على برسبوليس الإيراني (3-1) مساء الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

سجل أهداف الريان رودريجو تاباتا "هدفين" في الدقيقتين (19، و54)، والثاني من ضربة جزاء، وسيرجيو جارسيا في الدقيقة (88)، في حين أحرز هدف بيروزي، مهدي طارمي في (الدقيقة 6).

بهذه النتيجة رفع الريان رصيده لـ6 نقاط في صدارة المجموعة، وتراجع فريق بيروزي للمركز الثالث بـ4 نقاط خلف الهلال السعودي الثاني بـ5 نقاط بعد تعادله مع الوحدة الإماراتي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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