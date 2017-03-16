حسم يوفنتوس تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بالفوز مجدداً على فريق بورتو البرتغالي بهدف دون مقابل بأقل مجهود ليصبح مجموع اللقائين ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الفريق الإيطالي، وذلك لسابق فوزه ذهاباً بهدفين دون رد.

وسجّل باولو ديبالا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء لينضم يوفنتوس إلى فرق برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وليستر سيتي في الدور ربع النهائي.

من جهة أخرى واصل ليستر سيتي مغامراته وبلغ ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه مساء الأربعاء على ضيفه إشبيلية الإسباني (2-0) على ملعب "كينج باور"، في إياب ثمن النهائي، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز إشبيلية على أرضه (2-1).

أحرز الجامايكي ويس مورجان هدف ليستر الأول بعد متابعته لكرة ثابتة بالدقيقة (27) قبل أن يضيف مارك ألبرايتون الهدف الثاني من تسديدة أرضية زاحفة على يمين حارس إشبيلية سيرجيو ريكو في الدقيقة (54).

ولعب إشبيلية منذ الدقيقة (74) بـ10 لاعبين إثر تلقي لاعبه سمير نصري البطاقة الصفراء الثانية فيما أضاع ستيفن نزونزي ركلة جزاء للفريق الأندلسي بعدما تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة (80).

والفوز هو الثالث عل التوالي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري واستلام مساعده كريج شكسبير المهمة، بعد انتصارين مهمين في الدوري على ليفربول وهال سيتي.

أما إشبيلية فانتهت رحلته الأوروبية بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي بعد إحرازه 3 ألقاب متتالية في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).