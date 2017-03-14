أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان اميركا تنتهج نهجا يتسم بالغطرسة ويعمل على نهب الشعوب.

ولدى مشاركته في مهرجان وطني بشأن مناطق جبهات الحرب المفروضة، أكد العميد غلام حسين غيب برور ان اميركا تكن العداء للعالم الاسلامي وخاصة ايران، وقال: ان اميركا دبرت انقلابا في ايران قبل الثورة، ثم نفت قائدنا الى العراق، كما نفذت مخططات شيطانية كثيرة خلال فترة الثورة، وساهمت في إنشاء زمرة المنافقين الخبيثة.

وأضاف العميد غيب برور: كما ان اميركا شاركت في اغتيال علمائنا وكبار شخصياتنا من امثال الشهداء بهشتي ومطهري ورجائي، ثم أطلقت الحرب المفروضة علينا طيلة ثماني سنوات.

وتساءل: هل كان صدام الحقير قادرا لوحده على مواجهة ايران بخبث طيلة ثماني سنوات؟ ان اميركا هي التي كانت تحارب، ولم يكن صدام إلا دمية، والآن فإن نهجهم (الاميركان) مازال مستمرا.

وتابع: ان شعبنا يدرك كم هي خبيثة اميركا، فهي لا تريد خيرنا وصلاحنا، فإميركا لا ترضى بغير زوال الثورة الاسلامية ومحو اسم الامام الحسين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وشهدائنا.

وأكد ان سلوك اميركا يتمثل في الغطرسة ومص الدماء ونهب الشعوب وقتل المظلومين، مصرحا: ان الازمة في اليمن من فعل اميركا، وما آل سعود الا دمية يحركها الاميركان في هذه القضية.

وأوضح: انهم (الاميركان) جاءوا لحرب الاسلام باسم الاسلام من خلال دعم العصابات التكفيرية.. متسائلا: هل هذا من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) ان يتم التعدي على اعراض المسلمين في الاراضي الاسلامية، في حين ان نبينا نبي الرحمة، واليوم فإن فن سيرة النبي تجسدت في الثورة الاسلامية ووجود قائد الثورة المعظم.