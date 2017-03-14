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رقم الخبر: 189884 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 19:37 الاقسام: محليات  
عرض صواريخ الحرس الثوري قرب النصب التذكاري للشهداء بمنطقة اروند

عرض صواريخ الحرس الثوري قرب النصب التذكاري للشهداء بمنطقة اروند

بادر حرس الثورة الاسلامية الى عرض صواريخه قرب النصب التذكاري للشهداء في منطقة اروند التي جرت فيها عمليات "والفجر 8" التي اندحر فيها العدو الصدامي.

وافتتح حرس الثورة الاسلامية، معرض الوحدات الجوفضائية، قرب النصب التذكاري للشهداء في منطقة اروند.

ويعرض هذا المعرض انجازات حرس الثورة الاسلامية وقدراته الصاروخية بما فيها صواريخ شهاب3 الباليستية وزلزال وقدر2 وسجيل.

الجدير بالذكر ان منطقة اروند (التي تقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) شهدت خلال شهر شباط/فبراير 1985 عمليات "والفجر 8" التي وجهت ضربة مباغتة للعدو الصدامي، وجسدت للعالم قوة واقتدار قوات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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