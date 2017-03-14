عرض صواريخ الحرس الثوري قرب النصب التذكاري للشهداء بمنطقة اروند بادر حرس الثورة الاسلامية الى عرض صواريخه قرب النصب التذكاري للشهداء في منطقة اروند التي جرت فيها عمليات "والفجر 8" التي اندحر فيها العدو الصدامي.