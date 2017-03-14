اعلن رئيس بعثة الحج الايرانية وممثل قائد الثورة في منظمة الحج والزيارة علي قاضي عسكر، عن التوصل الى تفاهمات مطلوبة مع الجانب السعودي موضحا ان مفاوضات موسم الحج المقبل تقترب من نهايتها.

واشار قاضي عسكر، في تصريح ادلى به امام حشد من اعضاء مجلس التخطيط والتنسيق التابع لبعثة قائد الثورة ومنظمة الحج والزيارة الايرانية الى مفاوضات الحج مع الجانب السعودي، معربا عن أمله فتح الطريق أمام الحجاج الايرانيين لأداء مناسك الحج بصورة مطلوبة وهادئة وعزيزة بالنظر الى التفاهمات الناجزة.

واوضح المشرف على بعثة الحج الايرانية، انه في حال الاستجابة لجميع وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية على جميع الصعد والتوقيع على اتفاق حول الحج مع الجانب السعودي فانه سيتم اطلاع الناس على التفاصيل المرتبطة.