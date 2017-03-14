اعلن رئيس المحكمة الجنائية بطهران ، انه بعد مرور 54 يوما على وقوع الحريق المدمر بمبنى بلاسكو اعترف مرتكبوا نشوب الحريق غير المتعمد بكيفية اندلاع النيران في المبنى التجاري المكون من 17 طابقا والذي انهار بعد مرور اكثر من اربع ساعات من حدوث الحريق.

وصرح القاضي محمد شهرياري رئيس المحكمة الجنائية بطهران الكبرى لمراسل وكالة انباء فارس: منذ صباح يوم 19 يناير ومع وقوع الحريق في مبنى بلاسكو، تم فتح ملف لدراسة هذه الحادثة في المحكمة الجنائية بطهران.

واضاف: بعد التحريات النهائية تبين ان النيران اندلعت في البداية من محل "نسترن" لانتاج الملابس الواقع في الطابق العاشر من مبنى بلاسكو.

وتابع قائلا: في الوقت نفسه تم التعرف على صاحب المحل واثنين من عماله، وتبين ان هذين العاملين آنذاك كانا موجودين في المحل.

واضاف شهرياري : بما ان مسؤولية ازالة الانقاض كانت تحظى بالاهمية في ذلك الوقت ، فقد تم بذل جهود الاغاثة بشكل صحيح ، وبعد انتهاء عملية ازالة الانقاض والركام تم اعتقال هذين العاملين وبدء تحقيقات موسعة معهما.

واشار الى ان العاملين انكرا في البداية اي دور لهما في نشوب الحريق وادعيا انهما كانا في المحل منذ الساعة 6 صباحا، لكنهما اعترفا في النهاية بانهما استخدما مدفأة كهربائية ربطاها بسلك مع مصدر الكهرباء بصورة خطرة وغير سليمة كانت سببا في اندلاع الحريق وانتشاره في كميات كبيرة من الاقمشة والالبسة.

واوضح ان هذين العاملين طلبا من الحاضرين في مراسم زيارة عاشوراء كانت تقام في الطابق الثامن المساعدة على اطفاء الحريق الا انهم فشلوا بسبب كثافة النيران.

واضاف: وعلى هذا الاساس فانه لا توجد فرضية بعمل متعمد في وقوع الحادثة، لكن اهمال وتقصير العناصر الاخرى الدخيلة في هذا الحادث قيد التحقيق، فضلا العمل على معرفة اسباب انهيار المبنى وكذلك الحجم الواسع للنيران.

وقال القاضي شهرياري: استشهد في هذا الحادث 16 من رجال الاطفاء ولقي 6 اشخاص من العاملين في مبنى بلاسكو مصرعهم.