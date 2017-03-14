وخلال استقباله المسؤولين المعنيين بشؤون الانتخابات في مدينة قم المقدسة، اكد آية الله علوي جرجاني ضرورة صون أصوات الشعب والاشراف الدقيق على نزاهة الانتخابات وقال، ان من الضروري ان يعمل المسؤولون المعنيون بالدقة اللازمة لمنع احتمال التلاعب بالاصوات والمس بنزاهة الانتخابات من قبل البعض.

وحول اداء مجلس صيانة الدستور، اكد المرجع الديني المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هذا المجلس في تاكيد او رفض اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية او البرلمانية القادمة.