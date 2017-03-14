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رقم الخبر: 189881 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: محليات  
المرجع جرجاني يحث على صون أصوات الشعب في الانتخابات

المرجع جرجاني يحث على صون أصوات الشعب في الانتخابات

حث المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جرجاني على صون اصوات الشعب في الانتخابات القادمة.

وخلال استقباله المسؤولين المعنيين بشؤون الانتخابات في مدينة قم المقدسة، اكد آية الله علوي جرجاني ضرورة صون أصوات الشعب والاشراف الدقيق على نزاهة الانتخابات وقال، ان من الضروري ان يعمل المسؤولون المعنيون بالدقة اللازمة لمنع احتمال التلاعب بالاصوات والمس بنزاهة الانتخابات من قبل البعض.

وحول اداء مجلس صيانة الدستور، اكد المرجع الديني المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هذا المجلس في تاكيد او رفض اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية او البرلمانية القادمة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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