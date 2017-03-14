ندّد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني بالهجمات التي يشنها الاعداء على الجهاز القضائي في البلاد، معتبرا انها تأتي بسبب جديته في مكافحة الفساد.

وقال آملي لاريجاني في تصريحه خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي جهاز القضاء، ان هذا الحجم الشديد من الهجمات التي تستهدف السلطة يدلل على انتهاجها الطريق الصحيح على صعيد مكافحة الفساد الاجتماعي والاقتصادي.

واضاف، بالتأكيد أننا سنواصل المضي في هذا الطريق بحزم، وأشار الى شدة الهجمات الاعلامية التي تستهدف الجهاز القضائي خلال العام الجاري (الايراني ينتهي في 21 آذار/ مارس)، مبيناً ان هذه الهجمات ازدادت حدتها كثيرا مع قرب نهاية العام الا انه ينبغي القول ان استهداف الاعداء للسلطة القضائية يبعث على الشعور بالارتياح أكثر من أي وقت مضى كما ورد عن الامام الخميني الراحل (رض) حيث إن ذلك يحفز على المزيد من الحزم والثبات في مواصلة ذات النهج.

واوضح، اننا نتصور انه لو لم تكن المجابهة الحازمة للسلطة القضائية لمختلف انواع الفساد والفتن والهيمنة وتغلغل الاعداء مؤثرة، لما تعرضت لمثل هذه الهجمات المناهضة.