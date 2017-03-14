أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع صندوق منظمة الأمم المتحدة للسكان لوضع سياسات سكانية جديدة.

ولدى استقباله مندوبة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليلى سيجي جودان، بطهران أشار ظريف الى ماضي التعاون الجيد بين ايران وصندوق الامم المتحدة للسكان، داعيا الى مزيد من التعاون بين ايران وهذا الصندوق استنادا الى القيم السائدة في الدول الاسلامية.

ولفت ظريف الى وتيرة ازدياد الشيخوخة تدريجيا بين سكان ايران، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان لوضع سياسات سكانية جديدة.

وأضاف: ان زيارة المندوبة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان الى ايران، تمثل فرصة جيدة للجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون في المشاريع الجارية التي يتولاها الصندوق، وإيجاد نموذج جيد للتعاون تحتذي به سائر دول المنطقة.

من جانبها، وصفت السيدة جودان زيارتها الى طهران بأنها فرصة جيدة لمواصلة التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وصندوق الامم المتحدة للسكان، مضيفة ان صندوق الامم المتحدة للسكان يدعم المشروع الاستراتيجي الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية بما يرتبط بالسياسات السكانية لتوفير فرص سكانية في المستقبل، وأن هناك المزيد من الفرص للتعاون بين الجانبين.

في سياق آخر استقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف السفير المكسيكي الجديد لدى طهران، وتسلم منه نسخة من اوراق اعتماده.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء ايضا بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمكسيك. وكان السفير المكسيكي السابق، قد أنهى مهامه في طهران خلال شهر فبراير/شباط الماضي، حيث كان قد تولاها منذ كانون الثاني/يناير 2014.