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رقم الخبر: 189878 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: عربيات  
المغرب.. محاكمة 25 صحراوياً متهمين بقتل عناصر من رجال الأمن

المغرب.. محاكمة 25 صحراوياً متهمين بقتل عناصر من رجال الأمن

بدأت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط، الاثنين 13 مارش/آذار، محاكمة 25 صحراوياً متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربي عام 2010.

وكانت القضية الحساسة التي يتابعها مراقبون دوليون، قد صدر الحكم فيها أمام محكمة عسكرية قبل أن تأمر محكمة النقض في تموز/يوليو الماضي بإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية.

وتعود الوقائع الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.

لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصراً من قوات الأمن و70 جريحاً بينهم 4 مدنيين، بحسب السلطات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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