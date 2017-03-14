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رقم الخبر: 189877 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: عربيات  
مقتل رجل أمن ومسلحين بهجوم جنوب تونس

مقتل رجل أمن ومسلحين بهجوم جنوب تونس

قتل أحد أفراد الأمن ومسلحان فجر الاثنين في تبادل لإطلاق النار بمحافظة قبلي جنوبي تونس.

وذكرت مصادر محلية أن أربعة أشخاص كانوا يستقلون دراجات نارية أطلقوا الرصاص على نقطة تفتيش بمنطقة جنعورة في محافظة قبلي وقتلوا رجل أمن.

وأسفرت الاشتباكات أيضا عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن وأحد المسلحين، في حين لاذ المهاجم الرابع بالفرار.

هذا وتجري الوحدات الأمنية عمليات تمشيط في المنطقة لتعقب العنصر الفار.

 

 
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مصدر الخبر: تونس/ وكالات
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