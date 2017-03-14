وأوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت علي سالم في عرضها أمام النواب أن الحكومة الموريتانية تنتهج سياسة شاملة لترقية حقوق الإنسان، وخلق ظروف ملائمة لإيجاد ثقافة حقوقية تكفل حياة كريمة للمواطن وتمكنه من التمتع بكافة حقوقه، مشيرة إلى أن انضمام موريتانيا لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية يأتي في هذا الإطار.

واستعرضت المحاور الأساسية للميثاق الذي يتخذ من الدين الإسلامي الحنيف مرجعيته، ويستند على المبادئ العامة لحقوق الإنسان كالكرامة والعدالة والحرية والمساواة، كما يحافظ على الخصوصية العربية والإسلامية، ويضمن حقوق الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة.