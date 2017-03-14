نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، نفيها وجود قوات روسية خاصة في مصر، بعد أن قالت مصادر أميركية ودبلوماسية لرويترز إن موسكو نشرت فيما يبدو مثل هذه القوات في قاعدة جوية مصرية.

ونقلت الوكالة عن إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان "ليس هناك قوات روسية خاصة في سيدي براني."

وأشار المسؤولون الأميركيون والدبلوماسيون الذين نقلت عنهم رويترز أن خطوة كهذه قد تأتي في إطار الدعم للجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا.