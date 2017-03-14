اختطف قراصنة يشتبه أنهم صوماليون سفينة لنقل الوقود تحمل علم سريلانكا، بعد أن بعثت نداء استغاثة وأوقفت نظام التتبع وغيرت مسارها إلى ساحل الصومال.

وإذا تأكدت الواقعة التي حدثت، الاثنين، فستكون أول عملية خطف ينفذها قراصنة صوماليون لسفينة تجارية منذ 2012، وفق ما نقلت رويترز عن خبير في القرصنة.

وقال جون ستيد من جماعة (أوشانز بيوند بايرسي)، إن السفينة "آريس 13"، يعتقد أنها تحمل طاقما من ثمانية أفراد. وأضاف أن "السفينة أبلغت عن تتبع زورقين لها بعد ظهر أمس الاول ثم اختفت".

وتابع أن طائرات لقوة نافور البحرية الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي تحلق في سماء المنطقة لتتبع تقدم السفينة ومحاولة معرفة ما يجري.

وقبل خمسة أعوام وفي ذروة نشاط القرصنة أثار القراصنة الصوماليون الذعر في نفوس البحارة الذين يعبرون خليج عدن.

ويقول المكتب البحري الدولي إنهم شنوا 237 هجوما قبالة ساحل الصومال في 2011 واحتجزوا مئات الرهائن.

لكن هجماتهم تراجعت بشدة بعدما شدد ملاك السفن إجراءات الأمن وتحاشوا الساحل الصومالي.