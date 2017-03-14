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رقم الخبر: 189873 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية ترجئ محاكمة الشيخ قاسم.. والشعب يرتدي الأكفان

السلطات البحرينية ترجئ محاكمة الشيخ قاسم.. والشعب يرتدي الأكفان

أرجأت السلطات البحرينية الاثنين محاكمة الشيخ عيسى قاسم حتى السابع من أيار/ مايو المقبل، تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية حالة الطوارئ، وإحكام منتسبي الأجهزة الأمنية الحصار المفروض على بلدة الدراز.

وردا على المحاكمة الجائرة لآية الله الشيخ قاسم، أقام المدافعون عنه صلاة المغرب والعشاء أمام منزل سماحته في الدراز، لتغص بعدها الشوارع بمسيرات غاضبة دعما للمرجع الديني الكبير، ارتدى خلالها المشاركون الأكفان في إعلان واضح عن الاستعداد للفداء والتضحية، وشملت الفعاليات إغلاق المحال التجارية.

وفي جزيرة سترة خرج الرجال والنساء في مسيرات، رافعين صور آية الله قاسم ومرددين شعارات مناهضة للنظام الحاكم، فيما نظَّم أهالي بلدة بني جمرة تظاهرة داعمة لسماحته، محذرين السلطة من أي مساس به، كما شهدت بلدات وقرى العكر، والسنابس، والدراز المحاصرة مسيرات مماثلة.

أما بلدة أبوصبيع فشهدت أمواجا بشرية مرددة هتافات دعم للمرجعية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتوان عن قمع المحتجين السلميين.

وكان أهالي الدراز، قد دعوا الاثنين أبناء البحرين إلى "التواجد الحاشد في ساحة الفداء دفاعا عن أعلى مرجعية دينية في البلاد آية الله قاسم".

 

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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