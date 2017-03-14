* الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش غربي الموصل * الإحباط النفسي يدفع الدواعش للانتحار حرقاً * عملية عسكرية لمباغتة خلايا داعش جنوب بغداد * العراق يتسلم عددا من المقاتلات بينها 4 طائرات أف 16 * وزير الخارجية السوري يدعو نظيره العراقي لزيارة دمشق

قائد ميداني: انسحاب داعش بات من الماضي ولا طريق له للمغادرة سوى القتال أو الاستسلام

بغداد/نافع الكعبي - لليوم الثاني على التوالي تتمكن قوات الجيش العراقي مدعومة بغطاء جوي كثيف من تحقيق تقدم جديد في قلب مدينة الموصل القديمة، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، تحرير مناطق جديدة في الساحل الأيمن للموصل، بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، في وقت تواصل فيه قوات الرد السريع تقدمها في منطقة باب الطوب باتجاه الجسر القديم بالساحل الأيمن للمدينة، في حين أحبطت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، هجوما لعصابات داعش في الموصل، وتمكنت خلاله من قتل انتحاريين اثنين، بينما ألقت طائرات القوة الجوية العراقية منشورات على مناطق الجانب الايمن من الموصل، مشيرة الى انها تضمنت توصيات مهمة للمواطنين، فيما وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الدعوة إلى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لزيارة دمشق، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ووفقاً لمصادر عسكرية عراقية، فقد سيطرت القوات العراقية على محطة القطار وسوق الأربعاء ومحيط الجسر العتيق فضلاً عن سوق باب الطوب.

وفي هذا الصدد، قال العقيد من قيادة عمليات نينوى في الجيش العراقي، رفعت حسين، في تصريح صحافي: إن الجيش اضطر إلى مواصلة الهجوم خلال ساعات الليلة الماضية من دون توقف تحسباً من هجمات مضادة للتنظيم.

وبين حسين، أن "موضوع انسحاب التنظيم بات من الماضي ولا طريق له للمغادرة سوى القتال أو الاستسلام، لافتاً إلى أن التنظيم كثّف عملياته الانتحارية خلال اليومين الماضيين إلى الضعف، وذلك فرض تحديات جديدة على قواتنا".

من جهتها، أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، تحرير منطقة الباب الجديد واقترابها من منطقة باب البيض في الساحل الأيمن للموصل، فيما نوهت إلى إعتمادها تكتيك النصر البطيء للحفاظ على أرواح المدنيين.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان صحافي: إن قطعات الفرقتين الخامسة والسادسة شرطة اتحادية حررت ظهر الثلاثاء، منطقة الباب الجديد واقتربت من منطقة باب البيض في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف جودت: أن قطعات الرد السريع للشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير 90% من المدينة القديمة وباتت على مقربة 100م من الجسر القديم"، لافتاً إلى أن "القطعات اعتمدت تكتيك النصر البطيء للحفاظ على أرواح المدنيين بسبب الكثافة السكانية وسط الموصل وتحصن العدو بين الأهالي".

وتابع جودت: أن قطعات الرد السريع تواصل تقدمها في منطقة باب الطوب باتجاه الجسر القديم"، لافتاً إلى "عمليات إغاثة النازحين وتقديم المساعدات الانسانية لهم ونقلهم من مناطق القتال إلى جنوب الموصل".

وكانت قيادة عمليات قادمون يانينوى، أعلنت، تحرير قرية الجفال والمجمع السكني لشيخ محمد شرق بادوش.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان: إن قطعات فرقة المشاة 16 الجيش العراقي حررت قرية الجفال والمجمع السكني لشيخ محمد شرق بادوش وترفع العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

* إلقاء منشورات على أيمن الموصل

الى ذلك، اعلنت خلية الاعلام الحربي، ان" طائرات القوة الجوية القت منشورات على مناطق الجانب الايمن من الموصل، مشيرة الى انها تتضمن توصيات مهمة للمواطنين.

واضافت الخلية: ان هذه المنشورات تتضمن توصيات مهمة للمواطنين، وان القوات الامنية باتت قريبة منهم لتحريرهم من يد الارهاب الداعشي".

* الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش في الموصل

وفي السياق، أحبطت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، هجوما لعصابات داعش في الموصل، وتمكنت من قتل انتحاريين اثنين.

وقال إعلام الحشد في بيان: إن قوات الحشد الشعبي/ لواء 2 تمكنت من صد هجوم إرهابي نفذه عناصر التنظيم في محاولة لاستهداف القطعات على مشارف بادوش”. وأضاف: أن العملية أسفرت عن قتل انتحاريين اثنين وتفجير سيارة مفخخة تابعة لداعش”.

* اعتقال مسؤول الصناعات الحربية لداعش ومعاونه في أيمن الموصل

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن اعتقال "مسؤول الصناعات الحربية" لتنظيم "داعش" ومعاونه في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان: إن مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية نوعية ألقت القبض على ما يسمى مسؤول الصناعات الحربية لداعش ومعاونه والذي يشغل منصب مدير معمل اسمنت بادوش في منطقة الكوار بالسحاجي بالجانب الايمن من الموصل".

* الإحباط النفسي يدفع الدواعش للانتحار حرقا

وادى شعور الاحباط النفسي الذي تعانيه عصابات داعش الارهابية الى انتحار عدد من عناصره للانتحار حرقا.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع اطلعت عليه وسائل إعلام، ان "مجموعة من عصابات داعش الإرهابية عمدوا الى حرق أنفسهم في أحد المنازل قرب قرية شيخ محمد بالجانب الأيمن من الموصل".واشار البيان الى ان "الدواعش انتحروا نتيجة الإحباط والشعور بالهزيمة وعدم النجاة من قبضة قواتنا الأمنية".

* العراق يتسلم 4 طائرات حربية من طراز "أف 16"

تسلم العراق 4 طائرات حربية من طراز "أف 16" بموجب اتفاق سابق مع الولايات المتحدة، ما يشكل تعزيزاً للقوة الجوية العراقية في خضم الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش، بحسب ما أوردت وزارة الدفاع العراقية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب "وصول 4 طائرات أف 16 إلى العراق". وأوضح مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العميد تحسين إبراهيم أن الطائرات الأربع "وصلت الآن إلى قاعدة بلد الجوية" شمال العاصمة بغداد. وأشار إبراهيم إلى أنه بوصول هذه الدفعة يرتفع عدد الطائرات من طراز "أف 16" إلى أكثر من 15 في العراق.

* بارزاني وكوبيتش يبحثان مراحل معركة تحرير الموصل

بحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مراحل معركة تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، ان" مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان إستقبل ‏الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش والوفد المرافق له".

وأشار البيان الى أن الجانبين تطرقا إلى مراحل معركة تحرير الموصل وأبديا أراءهما حول مرحلة ما بعد دحر داعش والتحديات المنتظرة في هذه المرحلة، ودور المكونات القومية والدينية ودور الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في توفير الأمن والإستقرار، وكيفية إدارة محافظة نينوى، وقد أبدى الوفد الضيف إستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة والدعم حول هذا الموضوع".

* عملية عسكرية لمباغتة خلايا داعش جنوب بغداد

من جهة أخرى، نفذت القوات الامنية، عملية عسكرية لمباغتة عناصر عصابات داعش الارهابية في مناطق جنوب بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشر على موقعها الالكتروني ان "فرقة المشاة السابعة عشرة نفذت عمليات استباقية تفتيشية في مناطق جنوب بغداد وجاءت هذه العمليات وفق معلومات استخباراتية دقيقة الهدف منها مباغتة الخلايا النائمة والقضاء عليها والحفاظ على الأمن الداخلي المتحقق في تلك المناطق وإبعاد الخطر عن العاصمة بغداد".

واضاف البيان: ان قائد الفرقة السابعة عشرة أشرف على سير العملية التي نفذها اللواء الخامس والخمسون وبمشاركة الفوج الآلي التابع لقيادة عمليات بغداد، وأسفرت العملية عن تحقيق أهدافها المرسومة والعثور على بعض الأسلحة والاعتدة التي يحاول استخدامها العدو لاستهداف القوات العسكرية في تلك المناطق".

* داعش" يعدم مدنيين في الأنبار وكركوك

الى ذلك، أقدم تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤخرا، على إعدام مدنيين اثنين، في آخر معاقله وأخطرها بين محافظة الأنبار غربي العراق، والأراضي السورية، حسبما أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق.

وأقدم تنظيم "داعش" الإرهابي على إعدام مواطنين اثنين يملكان مركبات "شحن" كبيرة، رمياً بالرصاص، بتهمة تهريب المدنيين من قضاء القائم غربي المحافظة، كما أفادت مراسلة "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر محلي من الأنبار في العراق، الثلاثاء.

ويقول المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه: إن المواطنين وعملهما سائقا "شاحنات" ينحدران من قضاء الرطبة، ونفذ الإعدام بهما يوم الاثنين، في القائم آخر معاقل تنظيم "داعش" غربي الأنبار، بالمحاذاة مع سوريا.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بأن تنظيم "داعش" أعدم ثلاثة مدنيين جنوب غربي المحافظة بتهمة التخابر مع القوات الأمنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن تنظيم داعش أقدم، على قطع رؤوس ثلاثة مدنيين من سكنة قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)"، مشيرا الى أن "عملية الإعدام جرت في معسكر تابع للتنظيم يقع بالقرب من القضاء، ومنع ذوي المعدومين من تسلم جثثهم".

* تدمير مضافة لـ"داعش" بديالى

وأعلنت قيادة عمليات دجلة، الثلاثاء، عن تدمير مضافة تعود الى تنظيم "داعش" وابطال عبوة ناسفة في حوض الزور شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة امنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي ضبطت، مضافة لتنظيم داعش في حوض الزور، (44كم شمال شرق بعقوبة)، تم تدميرها"، لافتا الى ان "القوة عثرت على عبوة ناسفة على بعد مسافة من المضافة وتم ابطال مفعولها دون اي خسائر".

* المعلّم يدعو الجعفري لزيارة دمشق

سياسياً، وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الاثنين، الدعوة إلى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لزيارة دمشق، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح مكتب الجعفري في بيان له، أن" الوزير العراقي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري، وجرى خلال الاتصال التطرق للتفجير الإرهابي الأخير الذي طال منطقة باب مصلي بدمشق، وراح ضحيته عدد من الزوار العراقيين".

وبحسب البيان دعا الجانبان، إلى حل الخلافات وإنهاء الصراعات الجانبية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أن الرابح الوحيد من تلك الخلافات هو الإرهاب، ومشددين على أهمية بذل المزيد من الجهود والتنسيق الأمني لمواجهته.

من جهته “دان وزير الخارجية السوري، التفجير الإرهابي بأشد العبارات”، مقدماً تعازيه باسم حكومة وشعب سوريا بـ “استشهاد الزوار العراقـيين”.

وقدم المعلم، “شكر وتقدير سوريا للموقف الشجاع الذي طرحه العراق في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في القاهرة، والداعي إلى عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة العربية”.

* وصول جثامين تفجير دمشق الى مطار النجف الأشرف

ووصلت في ساعة متاخرة من ليلة الاثنين، جثامين التفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة السورية دمشق السبت الماضي، والتي راح ضحيته 160 عراقيا بين قتيل وجريح.

وأعلنت وزارة النقل، الإثنين، أن طائرة الخطوط الجوية العراقية المخصصة لنقل ضحايا تفجيري دمشق هبطت في مطار دمشق الدولي، مبينةً أن وزير النقل تحمل شخصياً مسؤولية إرسال الطائرة رغم اعتراض شركات التأمين الدولي التي لم توافق على تحليقها في الأجواء السورية.

* أنقرة: نعمل على تنفيذ النتائج التي توصلت لها زيارة يلدريم لبغداد

أكد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، الثلاثاء، أن أنقرة تعمل على تنفيذ النتائج التي توصلت لها زيارة رئيس الوزراء بلاده بن علي يلدريم لبغداد، فيما أشار إلى أن زيارة وزير الموارد المائية العراقي لتركيا، تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترَك بين البلدين.

وقال مكتب الجعفري في بيان: إن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري استقبل صباح الثلاثاء، سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا التي تهم بغداد وأنقرة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والجهود التي يبذلها العراقيون في حربهم ضد الإرهاب، وإنهاء الانتهاك التركي للسيادة العراقية".

من جانبه، اكد فاتح يلدز "سعي الحكومة التركية بترميم العلاقات بين البلدين، وزيارة رئيس الوزراء تأتي في هذا الإطار، قائلا: نعمل على تنفيذ النتائج التي توصلت لها الزيارة"، مبيناً أن "زيارة وزير الموارد المائيَّة العراقيّ إلى تركيا في إطار تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين".

* الأمين العام للجامعة العربية في بغداد.. اليوم

أفاد مصدر دبلوماسي، الثلاثاء، بأن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سيزور العاصمة بغداد، الاربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ابو الغيظ سيبحث الخطوط العريضة لمؤتمر القمة العربية الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي في العاصمة الاردنية في عمان".

من جهته قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية: إن أحمد أبو الغيظ سيلتقي خلال زيارته بغداد عدداً من المسؤولين العراقيين لبحث تطورات الأوضاع في العراق خاصة في ظل تقدم القوات العراقية في الموصل وتطهيرها من عناصر تنظيم داعش".