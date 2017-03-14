أكد السفير الإيراني لدى بغداد، حسن دانائي فر، حرص الجمهورية الإسلامية على أمن واستقرار العراق، مشددا على إن إيران ستدعم العراق على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك لدى لقائه وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي، صباح الثلاثاء، في بغداد حيث بحث حسن دانائي فر معه مجمل الأوضاع الأمنية.

واستعرض وزير الداخلية العراقي، الانتصارات التي تحققها قوات وزارة الداخلية وكافة التشكيلات الأمنية والعسكرية العراقية على العدو الداعشي.

وأوضح الاعرجي أهمية التعاون البنّاء بين دول الجوار الإقليمي للعراق وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب الذي يهدد السلم العالمي مثنياً على جهود الأصدقاء والأشقاء التي أسهمت في دعم العراق في حربه.

من جهته أكد السفير الايراني حرص الجمهورية الاسلامية على أمن واستقرار العراق، مؤكداً ان ايران ستدعم العراق على مختلف الاصعدة.





