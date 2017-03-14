أكد مدير عام شركة (روستيخ) الروسية الحكومية لتصنيع وبيع الأسلحة، سيرجي تشيميزوف، أن السعودية تبدي اهتماما كبيرا بشراء دبابات (تي-90 إم إس) روسية الصنع، بالإضافة الى أسلحة خفيفة ومنظومات صاروخية ومدفعية ومروحيات.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الثلاثاء، عن تشيميزوف قوله: إن السعودية والكويت أبديتا اهتمامهما بشراء دبابات (تي-90 إم إس) خلال المعرض الدولي الـ13 للأسلحة (ايدكس) الذي أقيم في أبوظبي، الشهر الماضي.

وأكد تشيميزوف استعداد روسيا لإجراء مفاوضات حول صفقات الأسلحة المحتملة، معربا عن أمله في التوقيع على عدد من العقود لتصدير (تي-90 إم إس) الى الخارج قريبا، مؤكدا أن روسيا لا تنوي تصدير أحدث دباباتها (أرماتا) الى الخارج في الوقت الراهن.







