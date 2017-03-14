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رقم الخبر: 189866 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
وزير الامن الايراني: نرصد مقرات الارهابيين في سوريا بدقة

وزير الامن الايراني: نرصد مقرات الارهابيين في سوريا بدقة

أكد وزير الامن الايراني ان وزارته نشرت أقوى الأجهزة في سوريا لرصد مقرات الارهابيين بدقة، وعلى صعيد الداخل فهي تراقب ايضا أي مخالفة او محاولة محتملة للمساس بالانتخابات.

ولدى مشاركته، الثلاثاء، في ملتقى بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، أشار حجة الاسلام محمود علوي الى أن ايران الاسلامية تحظى بنعمة الامن الفريد، في حين ان دول المنطقة تعاني من انعدام الامن والاستقرار، مضيفاً: إن الأمن السائد في الجمهورية الاسلامية الايرانية هو من حق الشعب وبالطبع فإن من واجب النظام ان يوفر الامن للشعب.
وقال: إن احد السلع التي تصدرها الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي سلعة الامن، فاليوم قامت كوادر وزارة الامن بنصب اقوى الاجهزة في سوريا، حيث يتم رصد مقرات الارهابيين بدقة من خلال تقديم المعلومات اللازمة.
وبشأن الانتخابات، أكد وزير الامن الايراني ضرورة مشاركة الشعب بشكل فاعل باعتبار ان هذه المشاركة توفر قوة رادعة، وكلما كانت الانتخابات اكثر نزاهة فسيكون أثرها اكبر، مضيفا: في الانتخابات سنراقب محاولات المساس قدر المستطاع، وسنوفر الامن التام، معربا عن أمله بإجراء انتخابات ناجحة من خلال التمسك بتوجيهات قائد الثورة المعظم.






 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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