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رقم الخبر: 189863 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: محليات  
إبرام أكثر من 11 وثيقة اثناء زيارة الرئيس روحاني المرتقبة لموسكو

إبرام أكثر من 11 وثيقة اثناء زيارة الرئيس روحاني المرتقبة لموسكو

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محمود واعظي، انه فضلا عن الوثائق التي نسعى الى اعدادها وهي أكثر من 10 وثائق، نأمل ايضا بالتوصل الى نتيجة حول وثيقة الآفاق المستقبلية وخارطة الطريق المتوسطة والطويلة الأمد وذلك للتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الايراني الى موسكو.

وفيما يتعلق بالمحادثات التي اجراها، الاثنين، اليوم الاول من زيارته الى موسكو، اوضح واعظي، رئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين طهران وموسكو: اجرينا محادثات مفيدة حول موضوع النفط والغاز، وقررنا استمرار متابعة هذا الموضوع لإعداد الصيغة النهائية.
وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير التعاون، والعمل على تفعيل الوثيقة النفطية - الغازية بخصوص تصدير 100 الف برميل من النفط يوميا الى روسيا.
وقال واعظي انه رغم ارتفاع حجم العلاقات التجارية مابين 70 الى 80 بالمائة في عام 2016 مقارنة بالعام 2015، الا انها لازالت ضئيلة امام حجم الامكانيات الواسعة البلدين، منوها الى التقدم الجيد الحاصل في العلاقات الجمركية سيما الاتفاق على تدشين (الممر الجمركي الاخضر).
كما أكد رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، على أهمية الإسراع بتفعيل الممر الجمركي الاخضر وتحسين العلاقات المصرفية وتنفيذ المشاريع المشتركة في ايران بما فيها كهربة خطوط سكك حديد (اينجه برون- كرمسار) والمشاركة الاقتصادية بين طهران والاتحاد الاوراسيوي والتي تمثل فرصا مهمة للتعاون الثنائي والاقليمي بين ايران وروسيا.
وتهدف زيارة الوزير واعظي الى موسكو التي بدأها يوم امس وتختتم اليوم، الى تطوير العلاقات بين البلدين والتحضير لزيارة الرئيس روحاني الى موسكو المقررة نهاية الشهر الحالي.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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