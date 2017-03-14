اكد سفير ومندوب ايران الدائم في المكتب الاوروبي في فيينا على ضرورة استمرار مساعدة الدول التي تقع على طريق تهريب المخدرات، مشددا على عزم مجموعة الـ 77 والصين في مواجهة هذه المشكلة العالمية.

وألقى رضا نجفي، سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في المكتب الاوروبي للامم المتحدة في فيينا، كلمة، الاثنين بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين في اجتماعات الدورة الستين لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات، اكد فيها على المسؤولية المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي تجاه مشكلة المخدرات، موضحا ان حل هذه المشكلة الدولية الكبيرة رهن بالجهود الشاملة ومتعددة الجوانب القائمة على التعاون.

واثنى على المساعي التي تبذلها الدول النامية لمواجهة مشكلة المخدرات في مجالات الشرطة والصحة والقضاء والتأهيل وباقي المجالات ذات الصلة، واكد على التزام مجموعة الـ 77 والصين في تحسين جميع جوانب مواجهة مشكلة المخدرات في العالم، ومنها تقليل الطلب والعرض وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في اطار مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة مع الاحترام الكامل لسيادة ووحدة اراضي الدول وكذلك مراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

واكد سفير ايران وممثل ايران الدائم ضرورة تعزيز التعاون بين الشمال – الجنوب، والجنوب – جنوب، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات، داعيا الى ترسيخ التعاون الدولي وتشجيع جميع نواحي النمو الاقتصادي ومبادرات الدعم، من اجل تحقيق التنمية المستدامة واجتثاث الفقر باعتبارهما عنصرين رئيسيين في نجاح الاجراءات المتخذة في مجال مكافحة المخدرات.

كما طالب نجفي في جانب آخر من كلمته، المجتمع الدولي بتخصيص موارد كافية من بينها المساعدات المالية والمساعدات المتعلقة ببناء القدرات ونقل التقنيات والمعدات الى الدول النامية، لتتمكن هذه الدول من توسيع امكانياتها في مجال مكافحة المخدرات بشكل مؤثر.

واكد نجفي على ضرورة استمرار تقديم المساعدات الى الدول الواقعة في مسار تهريب المخدرات.

وشدد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في المكتب الاوروبي للامم المتحدة في فيينا في ختام كلمته عزم مجموعة الـ 77 والصين على مواجهة مشكلة المخدرات العالمية واقامة مجتمع خال من المخدرات يعيش جميع الافراد فيه بصحة وسلام وكرامة في ظل الامن والرخاء.

يذكر ان اجتماعات الدورة الستين لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات بدأت الاثنين في فيينا وتستمر لغاية يوم الجمعة المقبل، حيث تتم خلالها مناقشة ومصادقة الوثائق والقرارات المتعلقة بمكافحة المخدرات في العالم.





