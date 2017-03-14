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رقم الخبر: 189861 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: محليات  
رئيسة مجلس الشعب السوري تدعو اتحاد برلمانات آسيا الى وضع مكافحة الارهاب على سلّم اعماله
مؤكدة العلاقات الودية والعريقة بين طهران ودمشق

رئيسة مجلس الشعب السوري تدعو اتحاد برلمانات آسيا الى وضع مكافحة الارهاب على سلّم اعماله

قالت رئيسة مجلس الشعب السوري، هدية عباس: إن بلادها تتوقع من اتحاد البرلمانات الآسيوية بأن تضع موضوع المكافحة المؤثرة والجادة ضد الارهاب على سلّم اعماله.

وفي تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، قالت عباس التي تزور باكستان للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات آسيا في اسلام آباد، قالت: إن برلمانات الدول الآسيوية وجمعية برلمانات آسيا بإمكانهما تأدية دور في غاية الاهمية لمكافحة الارهاب في المنطقة.
ودعت المسؤولة السورية الى تظافر الجهود من قبل كافة الدول الاقليمية لتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الارهاب في المنطقة ليتم تطهير القارة الآسيوية من ظاهرة الارهاب تماما.
واعربت السيدة عباس عن أملها بأن يفضي الاجتماع الحالي لاتحاد برلمانات آسيا، الى تحقيق احد اهم اهداف هذا الاتحاد المتمثل في تأسيس (برلمان آسيوي) ليساهم بشكل فاعل في تعزيز التنمية والاستقرار والأمن على صعيد القارة الكبرى.
وفي جانب آخر من تصريحاتها لمراسل ارنا في اسلام آباد، اكدت رئيسة مجلس الشعب السوري انه لا يمكن الفصل بين الارهاب الجيد والسيّئ، منوهة الى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة برمتها.
على صعيد آخر، تطرقت عباس الى العلاقات السورية – الايرانية، مؤكدة ان البلدين تجمعهما علاقات ودية وعريقة جدا؛ كما اعربت عن تقديرها لمواقف ايران (الاخوية) ووقوفها الى جانب سوريا في مكافحة الارهاب ومساندي الجماعات الارهابية في هذا البلد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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