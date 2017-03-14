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رقم الخبر: 189859 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: محليات  
نوبخت: سياسة ايران قائمة على اساس تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعلاقات مع دولها
مؤكدا ان ايران دعت باستمرار الى تعاون دول المنطقة

نوبخت: سياسة ايران قائمة على اساس تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعلاقات مع دولها

قال المتحدث بأسم الحكومة، محمد باقر نوبخت: إن السلام والاستقرار في المنطقة واقرار العلاقات مع الدول، في اولويات سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان طهران سعت وباستمرار في هذا المسار خاصة مع دول المنطقة.

وفي لقائه الصحفي، الثلاثاء وردا على سؤال حول فحوى رسالة الرئيس روحاني الى امير دولة الكويت، اوضح نوبخت، انه نظرا لدعوة دول الخليج الفارسي للعلاقات مع ايران، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو ايضا الى العلاقات وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة مع الدول سيما مع دول الجوار.
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي حول مزاعمه بالتطرف الايراني في المنطقة، صرح نوبخت: باننا لا نتوقع من الكيان الصهيوني سوى سماع مثل هذه التصريحات الفارغة والمزاعم السخيفة.
وردا على سؤال آخر حول الجولة الجديدة من مفاوضات آستانة وهل هناك تغيير في سياسات روسيا على رغم محاولات الكيان الصهيوني، أشار المتحدث باسم الحكومة الى ان الكيان الصهيوني لم يدخر أي جهد لإفشال هذه المفاوضات، ووضع العراقيل امام التعاون الستراتيجي بين ايران وروسيا لمواجهة الارهاب.
واضاف نوبخت انه رغم المزاعم ومحاولات الكيان الصهيوني، الا اننا نشهد تقدماً جيداً في المفاوضات، ونأمل تحقيق المزيد من التقدم في المفاوضات القادمة.
وأكد نوبخت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، دعت وباستمرار الى تعاون دول المنطقة وان تسعى لإحلال الأمن والاستقرار بدلا من تدخل دول من خارج المنطقة في قضاياها.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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