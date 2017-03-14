في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات السورية، انطلقت في عاصمة كازاخستان آستانة، الثلاثاء، اجتماعات استشارية لاستئناف المفاوضات، وذلك بمشاركة إيرانية، روسية، أميركية وتركية.

وفيما بدأ الوفد الروسي مشاورات مع وفد الأمم المتحدة، أعلنت وزارة خارجية كازاخستان عن وصول الوفد، الأميركي، والتركي، والإيراني والأردني، للمشاركة في المفاوضات، مشيرة إلى توقع وصول وفد الجبهة الجنوبية لما يُسمى (المعارضة) السورية المسلحة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف: إن الوفد الأميركي يضم سفير الولايات المتحدة في كازاخستان، جورج كرول ومسؤولاً من واشنطن.

وأوضح جايناكوف: إن وفدي تركيا وإيران يضمان نائبي وزيري خارجية البلدين، مضيفاً: إن الوفد الروسي يضم المفوض الخاص للرئيس الروسي والمفوض الخاص لوزير الخارجية الروسي.

وتعليقاً على مشاركة ما تُسمى (المعارضة) السورية المسلحة، قال جايناكوف: (نتوقع وصول وفد) الجبهة الجنوبية للمعارضة، ويجري الآن التدقيق في هذه المعلومات.

بدوره، أشار وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف إلى أنه سيتم خلال مفاوضات آستانة بحث إنشاء مجموعات عمل بشأن الأسرى والمعتقلين.

وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات، ألكسندر لافرينتيف: إن الجانب الروسي سيسلّم اقتراحاته الخاصة بوضع دستور سوري على هامش الجولة الحالية من المفاوضات السورية، مضيفًا أنه سيتم (إنشاء لجنة دستورية).

يذكر أن الوفد الروسي، برئاسة مفوض الرئيس الروسي بشأن التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، يجري في إطار الجولة الحالية من المفاوضات السورية، في آستانة، مشاورات مشتركة مع وفدي تركيا وإيران بمشاركة نائبي وزيري الخارجية، الإيراني حسين أنصاري والتركي سدات أونال. ومن المتوقع أن تعقد اليوم الأربعاء جلسة عامة للمشاركين في (آستانة-3).

الناطق باسم وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى محادثات آستانة أسامة أبو زيد وفي حديث لوكالة سبوتنيك الروسية قال: إن الوفد اتخذ قراراً نهائياً بعدم المشاركة في الجولة الحالية من محادثات آستانة حول سوريا.

هذا واعتبر رئيس الوفد الحكومة السورية إلى مفاوضات آستانة بشار الجعفري أنّ قرار حضور الفصائل المسلّحة إلى المفاوضات أو عدم حضورها هو قرار مشغّل هذه الفصائل.

وأضاف الجعفري: حريصون على نجاح مباحثات أستانة سواء حضرت الفصائل المسلحة أم لم تحضر.

وأشار الجعفري إلى أنّ وفد الحكومة أجرى مباحثات جيدة مع الوفد الروسي حول جدول أعمال اجتماعات آستانة 3 وتم بحث الوضع السياسي بشكل شامل، وأنه جرى تقييم سياسي لمجمل الوضع والمشهد السائد حالياً، وسنعاود الاجتماع هذا المساء.. للبدء بمناقشة أعمق لجدول الأعمال.

الجعفري اتهم تركيا بالمسؤولية عن غياب وفد الفصائل المسلحة عن محادثات آستانة بقوله: عندما يخل أحد الضامنين الثلاثة بالتزاماته وأعني بذلك تركيا فهذا يعني أن تركيا هي التي يجب أن تُسأل على عدم حضور أو مشاركة تلك المجموعات المسلحة.

ولفت الجعفري إلى أنّ الوفد الذي يترأسه أتى كي يلتقي بالضامنين الروسي والإيراني وليس بوفد الفصائل المسلّحة، معتبراً أنّ عدم حضور المجموعات المسلّحة إلى أستانة يخدم وجهة نظر الحكومة السورية التي وصفتها بأنها (غير مستقلّة برأيها).

ورداً على سؤال أحد الصحفيين، قال الجعفري: إن قضية الفصل بين المجموعات المسلّحة من جهة وجبهة النصرة وداعش من جهة أخرى ستكون ضمن جدول الأعمال في أستانة.

ميدانيا، قتل شخص وأصيب آخران، الثلاثاء 14 مارس/آذار، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل ركاب بحي وادي الذهب في مدينة حمص.

وذكر مراسل العالم أن شخصا قتل وأصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة في حصيلة أولية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة حمص شهدت في الأسابيع الأخيرة عدة تفجيرات دموية، كان آخرها استهداف منزل محافظ حمص طلال البرازي، الجمعة 10 مارس/آذار، بقذيفة صاروخية ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه.

كذلك شهدت دمشق تفجيرات استهدفت حافلات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الزوار أغلبهم عراقيون.





