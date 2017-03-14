الصين مليئة بالأخبار العجيبة بسبب كثرة سكانها وتنوّع الثقافات فيها، وفي هذا المقال سنعرض عليكم قصة طريفة جعلت سكان قرية صينية بسيطة على عتبة الثراء.

هذه القرية الصينية المحظوظة هي قرية Donggaozhuang في شمالي الصين، وهي قرية يقطنها 2000 قروي صيني يعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على زراعة الذرة والقمح، ولكن هذا العمل لم يكن يؤتي ثماره بشكل جيد فكانت أوضاعهم المادية متردية.

العمل في هذا المجال لم يدم كثيراً حيث تحوّل إلى تجارة أخرى بعد أن قام واحد من أهالي القرية باللجوء إلى موقع Taobao الذي يعتبر أكبر موقع صيني للتجارة الإلكترونية، وبدأ تجارة صغيرة يبيغ من خلالها الخيوط (الغزل)، وبمجرد نجاح هذا القروي في هذا المجال، بدأت القرية للتحوّل لهذا المجال أيضاً.

في بداية الأمر حصل أول قروي في هذا المجال على 2900$ في 3 شهور، وهو أمر جيد بالنسبة لما كانوا يحصلون عليه، ولكن بعد أن بدأ بتعليم بعض أهالي القرية وتحوّلوا أيضاً لهذا العمل على الإنترنت، أصبحت القرية تضم 400 شخص لديهم أعمالهم في الخيوط على الإنترنت، وعدة عشرات منهم أصبحوا بالفعل يمتلكون ثروة تقدّر بالملايين فقط من الخيوط.